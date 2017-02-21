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ЛОМАЧЕНКО: «Стану первым номером P4P, когда побью пару чемпионов»

Украинский боксер назвал условие, при котором возглавит рейтинг Pound for pound

  • 21.02.2017 19:24
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал американским журналистам, при каких условиях он станет лучшим боксером мира независимо от весовой категории в глазах боксерской общественности - лидером рейтинга Pound for pound (или просто P4P):

«Я думаю, что стану первым номером рейтинга P4P после того, как побью парочку чемпионов в легком весе», - сказал Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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