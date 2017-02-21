ЛОМАЧЕНКО: «Стану первым номером P4P, когда побью пару чемпионов»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал американским журналистам, при каких условиях он станет лучшим боксером мира независимо от весовой категории в глазах боксерской общественности - лидером рейтинга Pound for pound (или просто P4P):

«Я думаю, что стану первым номером рейтинга P4P после того, как побью парочку чемпионов в легком весе», - сказал Ломаченко.