Питер Фьюри: «Тайсон может вернуться на ринг в 2017 году»

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Питер Фьюри заявил, что его племянник рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс.
«Честно говоря, понятия не имею о планах Тайсона, — цитирует Питера BoxingScene.com. – Я давно не общался с ним. Знаю, что он работает в тренажерном зале и, думаю, мы увидим его в ринге в этом году».
Тайсон Фьюри, не выходивший в ринг с ноября 2015-го, после победы над Владимиром Кличко, судя по всему, наслаждается жизнью. «Всего девять месяцев назад Фьюри был в лучшей форме в своей жизни, ожидая матча-реванша с Кличко, но сейчас он выглядит более толстым, чем когда-либо», — пишет Dailystar, разместившая на днях фотографии потолстевшего Фьюри.
Источник — Klitschko-brothers
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