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Питер Фьюри: «Тайсон может вернуться на ринг в 2017 году»

Дядя экс-чемпиона мира в супертяжелом весе надеется на возвращение своего племянника в большой бокс

  • 21.02.2017 21:24
  • 268 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Питер Фьюри заявил, что его племянник рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс.

«Честно говоря, понятия не имею о планах Тайсона, — цитирует Питера BoxingScene.com. – Я давно не общался с ним. Знаю, что он работает в тренажерном зале и, думаю, мы увидим его в ринге в этом году».

Тайсон Фьюри, не выходивший в ринг с ноября 2015-го, после победы над Владимиром Кличко, судя по всему, наслаждается жизнью. «Всего девять месяцев назад Фьюри был в лучшей форме в своей жизни, ожидая матча-реванша с Кличко, но сейчас он выглядит более толстым, чем когда-либо», — пишет Dailystar, разместившая на днях фотографии потолстевшего Фьюри.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 21.02.2017 21:28
    0
    если его оправдают то вообще о чем тогда борьба с допингом.... он не просто -допингист... он-наркот.... неужели это допустимо?
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    ser_nat
    online
      ser_nat, 21.02.2017 21:30
    0
    Кому это чмо кому надо окромя папани))
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