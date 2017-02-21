Питер Фьюри: «Тайсон может вернуться на ринг в 2017 году»

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри — Питер Фьюри заявил, что его племянник рассматривает возможность возвращения в профессиональный бокс.



«Честно говоря, понятия не имею о планах Тайсона, — цитирует Питера BoxingScene.com. – Я давно не общался с ним. Знаю, что он работает в тренажерном зале и, думаю, мы увидим его в ринге в этом году».



Тайсон Фьюри, не выходивший в ринг с ноября 2015-го, после победы над Владимиром Кличко, судя по всему, наслаждается жизнью. «Всего девять месяцев назад Фьюри был в лучшей форме в своей жизни, ожидая матча-реванша с Кличко, но сейчас он выглядит более толстым, чем когда-либо», — пишет Dailystar, разместившая на днях фотографии потолстевшего Фьюри.