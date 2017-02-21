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ГВОЗДИК: «Хотел бы посмотреть бой Ломаченко с Гамбоа или Гарсией»

Украинский полутяжеловес – об возможных противниках для Василия Ломаченко

  • 21.02.2017 22:24
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sport.ua, Александр Гвоздик
© sport.ua, Александр Гвоздик

Перспективный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик в интервью ES News рассказал, какие из потенциально возможных, но пока не запланированных боев, были бы наиболее интересными для него:

«Я хотел бы посмотреть бой Ломаченко с одним из больших имен - Гамбоа или Гарсией. Думаю, это было бы очень интересно. Я также хотел бы посмотреть бой Головкина против Канело (Альвареса). Надеюсь, этот бой все-таки когда-нибудь состоится», - сказал Александр Гвоздик.

Источник — Boxingnews

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