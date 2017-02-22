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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин нокаутирует Джейкобса»

Украинский боец уверен в победе казахстанского боксера в поединке с американцем

  • 22.02.2017 12:26
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News дал свой прогноз на бой лидера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом:

«Гену всегда интересно смотреть… Я думаю, что Геннадий победит, и это будет победа нокаутом», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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