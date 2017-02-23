Деонтей УАЙЛДЕР: «Могу нокаутировать любого в супертяжелом дивизионе»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер сказал в интервью GQ Magazine, что не сомневается в том, что нокаутирует чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа, если тот сможет выйти победителем из боя с опытным украинцем Владимиром Кличко.

«Я побью его, как побил всех моих оппонентов. И я не думаю, что для победы над Джошуа мне нужно будет сделать что-то особенное. Нокаутирую ли я его? О, без сомнений! Я могу нокаутировать любого в супертяжелом дивизионе - Господь наделил меня такой ударной мощью», - сказал Деонтей Уайлдер.