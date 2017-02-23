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Деонтей УАЙЛДЕР: «Могу нокаутировать любого в супертяжелом дивизионе»

Американский боксер оценил свои шансы в возможном бою с Энтони Джошуа

  • 23.02.2017 07:16
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klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер сказал в интервью GQ Magazine, что не сомневается в том, что нокаутирует чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа, если тот сможет выйти победителем из боя с опытным украинцем Владимиром Кличко.

«Я побью его, как побил всех моих оппонентов. И я не думаю, что для победы над Джошуа мне нужно будет сделать что-то особенное. Нокаутирую ли я его? О, без сомнений! Я могу нокаутировать любого в супертяжелом дивизионе - Господь наделил меня такой ударной мощью», - сказал Деонтей Уайлдер.

Источник — Boxingnews

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