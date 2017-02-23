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Энтони ДЖОШУА: «Уайлдеру нужно повышать уровень своих соперников»

Британец считает, что американцу пора завязывать с «мешочной диетой»

  • 23.02.2017 07:58
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  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в интервью Sky Sports заявил, что по его мнению, чемпиону мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру уже следовало бы подумать о повышении уровня своей оппозиции:

«Я думаю, что Уайлдеру надо драться с лучшими оппонентами. Вашингтон - хороший боксер, но он все еще проспект, к тому же, у него было не так уж много времени на подготовку. Уайлдер выступает в профессионалах уже 8 или 9 лет, и нет ничего неправильного в том, что я хочу видеть от него большего», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 23.02.2017 08:02
    0
    А кто кроме него самого не хочет видеть от него большего, но он просто походу балабол и трусло.
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