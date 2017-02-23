Энтони ДЖОШУА: «Уайлдеру нужно повышать уровень своих соперников»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа в интервью Sky Sports заявил, что по его мнению, чемпиону мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру уже следовало бы подумать о повышении уровня своей оппозиции:

«Я думаю, что Уайлдеру надо драться с лучшими оппонентами. Вашингтон - хороший боксер, но он все еще проспект, к тому же, у него было не так уж много времени на подготовку. Уайлдер выступает в профессионалах уже 8 или 9 лет, и нет ничего неправильного в том, что я хочу видеть от него большего», - сказал Энтони Джошуа.