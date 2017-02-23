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«Кличко – не добрый дядя, а злой и опасный человек в ринге»

Обозреватель Стив Банс поделился мнением о предстоящем поединке супертяжеловесов

  • 23.02.2017 09:07
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Обозреватель бокса ESPN Стив Банс – о предстоящем бое Кличко – Джошуа и психологическом состоянии обоих бойцов накануне самого важного поединка в их профессиональной боксерской карьере.
 
Есть боксеры, которые кусают или бьют друг друга во время пресс-конференций перед их боем, — пишет обозреватель бокса на телеканале ESPN Стив Банс. – А есть те, кто обнимается и нахваливает друг друга.

За последние несколько месяцев перед боем Кличко – Джошуая не было ничего, кроме взаимного уважения между двумя боксерами. Но и этого хватило, чтобы 90 000 билетов разлетелись в считанные часы.

Однако, кажется, что в этом противостоянии не хватает гнева, дабы всем было понятно, что за улыбками и рукопожатиями скрывается очень большой бой. Бой, который может все изменить в супертяжелом весе. Как и несколько лет назад, когда Рикки Хаттон после промотура со Флойдом Мейвезером заявил, что ему надо отмыться от рукопожатий американца. «Я просто хочу пойти домой и помыться», —  говорил Хаттон.

В течение долгих лет Кличко, избив каждого их своих соперников, говорил о том, что все этого лишь бизнес. К примеру, накануне боев против Хэя и Фьюри он говорил о том, что находится здесь только для того, чтобы выполнить свою работу, а не заниматься глупостями.

Но сейчас ситуация другая. Кличко и Джошуа – хорошо знают друг друга. Но действительно ли британец готов к тому, чтобы противостоять некогда лучшему боксеру в супертяжелом весе? 

«Возможно, он – будущий абсолютный чемпион в нашем дивизионе, который понимает, что значит носить этот титул» — говорил Кличко перед боем с Фьюри, видимо, не впечатлившись заявлениями Тайсона перед поединком. Хотя Фьюри удалось преподать Кличко урок бокса, который, наверное, украинец запомнит на всю жизнь. Но сейчас ситуация другая. Кличко никогда не проиграет человеку, неуверенному в собственных силах. Как и тому, кто, считаясь новичком, бросил ему вызов.

В боксе есть определение тем боям, в которых ветеран проиграл более молодому боксеру. «Он уже вышел из боя — говорят в таких случаях». Но слишком много боксеров в свое время недооценили Кличко, считая его старым и не опасным, поплатившись за это.

Владимир выглядел слишком спокойным и умиротворенным, но, надеюсь, это только внешнее впечатление. Хотелось бы, чтобы Джошуа дал понять, что он понимает, с кем имеет дело. Как и то, что Кличко – это не добрый дядя. На самом деле, он очень жесткой, злой и неприятный соперник в ринге».

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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