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Бриггс и Окендо договорились о бое

Ветераны супертяжелого дивизиона достигли соглашения за день до новой даты промоутерских торгов

  • 23.02.2017 10:46
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5starboxing.com. Шеннон Бриггс
© 5starboxing.com. Шеннон Бриггс

Команды двух ветеранов-супертяжей - 45-летнего американца Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО) и 43-летнего пуэрториканца Фреса Окендо (37-8, 24 КО) достигли договоренности о бое за один день до новой даты промоутерских торгов.

Дата и место боя Бриггс - Окендо, на кону в котором будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA, будут объявлены позже, однако по предварительной информации, бой должен состояться в мае.

Источник — Boxingnews

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