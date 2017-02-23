Бриггс и Окендо договорились о бое

Удачи Шахта, Сельта показала что катастрофически не умеет играть первым номером, так что если выд...

Жаль что не играет Дентиньо, по человечески потому что парень на 3 головы сильнее лучшего игрока ...

Шахтёр привезут на новом автобусе,а Сельту на Пазике... для контраста 3:1 в этой встрече :-...