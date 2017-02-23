Бриггс и Окендо договорились о бое

Команды двух ветеранов-супертяжей - 45-летнего американца Шеннона Бриггса (60-6-1, 53 КО) и 43-летнего пуэрториканца Фреса Окендо (37-8, 24 КО) достигли договоренности о бое за один день до новой даты промоутерских торгов.
Дата и место боя Бриггс - Окендо, на кону в котором будет стоять вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA, будут объявлены позже, однако по предварительной информации, бой должен состояться в мае.
Источник — Boxingnews
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