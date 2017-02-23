Василий ЛОМАЧЕНКО: «Альварес фаворит в бою с Чавесом»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News дал свой прогноз на бой двух звезд мексиканского бокса - Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего, который состоится 6 мая в Лас-Вегасе:

«Интересный бой. Мне кажется, что в этом боя фаворит для меня, наверное, Альварес. Потому что он режимный, он активный, он действующий боксер. А Чавес… Если честно, я даже не помню, когда он в последний раз выходил в ринг. Так что я сомневаюсь, что у него что-то получится», - сказал Василий Ломаченко.