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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Альварес фаворит в бою с Чавесом»

Украинский чемпион спрогнозировал результат поединка мексиканцев

  • 23.02.2017 11:13
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allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News дал свой прогноз на бой двух звезд мексиканского бокса - Сауля Альвареса и Хулио Сезара Чавеса-младшего, который состоится 6 мая в Лас-Вегасе:

«Интересный бой. Мне кажется, что в этом боя фаворит для меня, наверное, Альварес. Потому что он режимный, он активный, он действующий боксер. А Чавес… Если честно, я даже не помню, когда он в последний раз выходил в ринг. Так что я сомневаюсь, что у него что-то получится», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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