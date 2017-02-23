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Александр Усик поздравил всех мужчин с 23-м февраля

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO сегодня поздравил всех мужчин с праздником

  • 23.02.2017 11:28
  • 801 просмотров
  • 44 комментария
Метки
ZN.ua. Александр Усик
© ZN.ua. Александр Усик

Украинский боксер Александ Усик поздравил всех мужчин с 23-м февраля:
 

 

Кто будет оставлять , тухлые коменты, тот колбаса. 😂😂😂

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on

Напомним, до 2014-го 23-го февраля в Украине официально отмечался День защитника Отечества, а с 2014-го его стали праздновать 14-го октября.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ms20016
    online
      ms20016, 23.02.2017 12:29
    0
    jekavayp, 23.02.2017 12:19
    ШО?
    ну вот и встретились две тупых рагули ,засрaвшие всю ветку, вы то на большее,как жрать,срaть и просить печенюшку ,твари, и не способны )) всех мужиков с праздником!!
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 23.02.2017 12:30
    -1
    Александра Останина, 23.02.2017 12:25
    Bogdan Bogdan, 23.02.2017 12:22
    Александра Останина, 23.02.2017 12:11 Дикий патриотизм - удел нищебродов и челяди. Усик не нищеброд - он гражданин мира, я тоже гражданка мира, а не отдельного скопления нищих людей-рабов на одной местности под названием Государство. Деньги дают тебе право стать настоящим свободным человеком, без этих нищенских мыслей о патриотизме. Поэтому он выражает свои мысли как хочет, а удел нищей челяди лаять и думать что они лучше. тупість усика зашкалює і те що ти тут несеш немає нічого спільнрого з УКРАЇНОЙ. а людина світу ти ,тому що твій мордор точно немає свого коріння і маскується під те ,до чого немає жодного відношення... колос на гліняних ногах....

    Я причем тут мордор и граждане мира? То, что я сейчас живу в России - это не значит, что я завтра не могу просто собрать вещи и уехать в США нисколько не жалея. А ты не можешь - ты нищеброд. А нищебродам надо кормить идеи патриотизма, чтобы они были управляемуми нищебродами.
    а в своем мордоре жить слабо? поматросила і бросила? поваровали ,поубивали (образно говоря). вашему народу уже во всем мире лица нет .к пендосам? фу, как не скрепно? а мне и в УКРАИНЕ нехило и мне не стидно сказать что я УКРАИНЕЦ
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 23.02.2017 12:31
    -1
    Александра Останина, 23.02.2017 12:27
    Bogdan Bogdan, 23.02.2017 12:25
    [quote Александра Останина, 23.02.2017 12:11]Дикий патриотизм - удел нищебродов и челяди. Усик не нищеброд - он гражданин мира, я тоже гражданка мира, а не отдельного скопления нищих людей-рабов на одной местности под названием Государство. Деньги дают тебе право стать настоящим свободным человеком, без этих нищенских мыслей о патриотизме. Поэтому он выражает свои мысли как хочет, а удел нищей челяди лаять и думать что они лучше.[/quot нет у вас касапов *патріотизма* тому що ви ніхто і звати вас ніяк..... ніхто вас не поважає і скоро самі себе будєтє сормитися ,поки офіційно не повернетеся до свого угрофінського походження

    Да, кстати, челядь еще очень любит рассуждать о происхождении и о превосходстве их славяно-арийской рассы, челядь любит думать, что раз они родились в этой стране, то они генетически уникальны , чище, лучше... типичная челядь. в россии таких полно и в украине.
    МИ УКРАИНЦИ ,а не челядь мордорская!
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    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 23.02.2017 12:33
    0
    ms20016, 23.02.2017 12:29
    jekavayp, 23.02.2017 12:19
    ШО?

    ну вот и встретились две тупых рагули ,засрaвшие всю ветку, вы то на большее,как жрать,срaть и просить печенюшку ,твари, и не способны )) всех мужиков с праздником!!
    с праздником чего ?сам понял что несеш?
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