Александр Усик поздравил всех мужчин с 23-м февраля

Украинский боксер Александ Усик поздравил всех мужчин с 23-м февраля:
Напомним, до 2014-го 23-го февраля в Украине официально отмечался День защитника Отечества, а с 2014-го его стали праздновать 14-го октября.
Источник — Sport.ua
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Александра Останина, 23.02.2017 12:11 Дикий патриотизм - удел нищебродов и челяди. Усик не нищеброд - он гражданин мира, я тоже гражданка мира, а не отдельного скопления нищих людей-рабов на одной местности под названием Государство. Деньги дают тебе право стать настоящим свободным человеком, без этих нищенских мыслей о патриотизме. Поэтому он выражает свои мысли как хочет, а удел нищей челяди лаять и думать что они лучше. тупість усика зашкалює і те що ти тут несеш немає нічого спільнрого з УКРАЇНОЙ. а людина світу ти ,тому що твій мордор точно немає свого коріння і маскується під те ,до чого немає жодного відношення... колос на гліняних ногах....
Я причем тут мордор и граждане мира? То, что я сейчас живу в России - это не значит, что я завтра не могу просто собрать вещи и уехать в США нисколько не жалея. А ты не можешь - ты нищеброд. А нищебродам надо кормить идеи патриотизма, чтобы они были управляемуми нищебродами.
[quote Александра Останина, 23.02.2017 12:11]Дикий патриотизм - удел нищебродов и челяди. Усик не нищеброд - он гражданин мира, я тоже гражданка мира, а не отдельного скопления нищих людей-рабов на одной местности под названием Государство. Деньги дают тебе право стать настоящим свободным человеком, без этих нищенских мыслей о патриотизме. Поэтому он выражает свои мысли как хочет, а удел нищей челяди лаять и думать что они лучше.[/quot нет у вас касапов *патріотизма* тому що ви ніхто і звати вас ніяк..... ніхто вас не поважає і скоро самі себе будєтє сормитися ,поки офіційно не повернетеся до свого угрофінського походження
Да, кстати, челядь еще очень любит рассуждать о происхождении и о превосходстве их славяно-арийской рассы, челядь любит думать, что раз они родились в этой стране, то они генетически уникальны , чище, лучше... типичная челядь. в россии таких полно и в украине.
ШО?
ну вот и встретились две тупых рагули ,засрaвшие всю ветку, вы то на большее,как жрать,срaть и просить печенюшку ,твари, и не способны )) всех мужиков с праздником!!
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