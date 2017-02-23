Александр Усик поздравил всех мужчин с 23-м февраля

с праздником чего ?сам понял что несеш?

МИ УКРАИНЦИ ,а не челядь мордорская!

а в своем мордоре жить слабо? поматросила і бросила? поваровали ,поубивали (образно говоря). ваше...

ну вот и встретились две тупых рагули ,засрaвшие всю ветку, вы то на большее,как жрать,срaть...

Да, кстати, челядь еще очень любит рассуждать о происхождении и о превосходстве их славяно-арийск...

так нехай і виступає під прапором *людини світу*,тобіш ніким

Я причем тут мордор и граждане мира? То, что я сейчас живу в России - это не значит, что я завтра...