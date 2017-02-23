Дэвид ХЭЙ: «Сейчас Кличко избивают в спаррингах»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил в интервью iFL TV, что не сомневается в победе своего соотечественника Энтони Джошуа в бою с украинским ветераном Владимиром Кличко:

«Это идеальное время для Джошуа, чтобы побить Владимира Кличко. На момент боя Владимиру будет уже 41 год, с момента его последнего боя пройдет уже полтора года, и в том последнем бою он выглядел просто ужасно. Он 10 лет был на вершине, 10 лет доминировал, но годы берут свое. И дело здесь ведь не только в возрасте, а и в том, что тяжелые тренировки изматывают человеческий организм. А Кличко прошел очень много тяжелых тренировочных лагерей, даже если бои у него были не очень тяжелыми.

Кроме того, ходят слухи, что сейчас Владимира Кличко просто избивает в спаррингах Роберт Хелениус. А когда такой боксер, как Хелениус, избивает вас, это очень плохой знак. Особенно нынешний Хелениус. Если на своем пике он еще был боксером европейского уровня, то сейчас… все знают, каков его уровень сейчас», - сказал Дэвид Хэй.

Отметим, что слова Хэя о спаррингах Кличко с Хелениусом проверить достоверно невозможно, поскольку команда Кличко очень редко публикует информацию о спаррингах (и практически никогда - видео, за исключением секундных отрезков), но, как правило, спарринги Владимир начинает гораздо позже, чем за 9 недель до боя - эта фаза подготовки начинается у Кличко где-то за 4-5 недель до поединка. Хотя, готовясь к реваншу с Тайсоном Фьюри, который был запланирован на 9 июля 2016 года, но так и не состоялся, Владимир внес коррективы в свой тренировочный процесс и спарринговал уже в начале мая.