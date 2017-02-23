Энтони ДЖОШУА: «Многие заметили, что Кличко постарел»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться с Владимиром Кличко, рассказал о своей подготовке, стиле украинца, желании начать новую эпоху в боксе и жизни с мамой.

«Я могу с победы начать свою эпоху в боксе, — цитирует Джошуа sport.de со ссылкой на SportBild. – Это мега-бой. Два человека на распутье: для кого-то начнется восхождение на вершину, у кого-то карьера пойдет вниз. Весь вопрос – для кого?».

Несмотря на уважение, с которым оба боксера относятся друг к другу, и проигранный Кличко поединок Тайсону Фьюри, Джошуа со всей серьезностью подходит к бою. «Это уважение двух великих воинов, — говорит британец. – Владимир уже стар, я – молод. Он уже достиг всего в боксе, а я только пытаюсь вписать свое имя в историю. Вероятно, в боях против Дженнингса и Тайсона Фьюри кто-то заметил, что Владимир уже постарел для бокса. Но я не думаю об этом. Я готовлюсь к поединку против лучшего Владимира».

По словам Джошуа, поединок с Кличко не продлится все 12 раундов. «Не думаю, что мы пройдем всю запланированную дистанцию, — заявил чемпион мира по версии IBF. – Владимир – хороший боец, а поединок с ним станет настоящим испытанием для меня. Но я не чувствую никакого давления. Я в боксе уже довольно долго. В ринге вы должны быть убийцей, иначе будете уничтожены. Но в тоже время, вы должны контролировать свою агрессию. Я научился этому, найдя свое оптимальное состояние в ринге. Я поставил удары, увеличивая разрушения, которые они приносят. Это меня радует».

Как признался Джошуа, он тратит много времени на изучение стиля своего будущего соперника. «Владимир хочет контролировать вас джебом. Он постоянно совершенствует работу левой рукой. Он работает джебом, как художник кистью: вперед и назад. Он постоянно выбрасывает левую руку», — такую характеристику Кличко дал британец.

Отвечая на вопрос о своем возрасте и жизни с мамой, Энтони заявил, что стал мудрее, а проживание в родительском доме мотивирует его. «Я стал более опытным, но огонь во мне не погас, а амбиции только выросли, — рассказал Джошуа. – Я – семейный человек, и жизнь вместе с мамой также очень мотивирует меня».

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.