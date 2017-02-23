Деонтей УАЙЛДЕР: «Бог наделил меня невероятным ударом»

Чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтею Уайлдеру точно не грозит комплекс неполноценности. В интервью британскому изданию GQ Magazine он охарактеризовал себя как «очень особенного человека».

«Бог благословил меня, наделив невероятно сильным ударом. Мне не нужно работать над силой - она у меня от природы. Я «качаюсь» и вообще тяжело тренируюсь, но кроме того, я просто очень особенный человек - очень особенный человек, очень особенный талант с очень особенным ударом. Я могу нокаутировать любого, еще раз - ЛЮБОГО - за секунды. И это то, что я в себе люблю», - сказал Деонтей Уайлдер.