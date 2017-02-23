Дерек Чисора ищет себе соперника через социальные сети

Британский боксер, в 2012-м году пытавшийся отобрать титул чемпиона мира по версии WBC у Виталия Кличко и проигравший два из трех своих последних боев, не может найти соперника для следующего поединка.



33-летний Чисора, выходивший в ринг в декабре прошлого года и уступивший Диллиану Уайту, на своей странице в одной из социальных сетей разметил фотографию из тренировочного зала, обратившись к нескольким промоутерским компаниям и телеканалам и подписав снимок довольно просто: «Кто-нибудь хочет драться со мной?».



На данный момент в активе Чисоры 33 поединка на профессиональном ринге: 26 побед (18 – досрочных), семь поражений.