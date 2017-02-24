Александр УСИК: «Бой с Хантером будет зрелищным»

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал подписание контракта на бой с небитым американцем Майклом Хантером-младшим (12-0, 8 КО), который состоится 8 апреля в городе Оксон Хилл, США.

«Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком - мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной-2012. Я хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера.

Майкл Хантер - жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO», - сказал Александр Усик.