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Александр УСИК: «Бой с Хантером будет зрелищным»

Украинский боец настраивается на поединок с американским боксером

  • 24.02.2017 18:03
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Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик
© Tom Hogan- Hoganphotos/Golden Boy Promotions, Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал подписание контракта на бой с небитым американцем Майклом Хантером-младшим (12-0, 8 КО), который состоится 8 апреля в городе Оксон Хилл, США.

«Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком - мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной-2012. Я хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера.

Майкл Хантер - жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO», - сказал Александр Усик.

Источник — Boxingnews

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