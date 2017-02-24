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Владимир КЛИЧКО: «У Джошуа больше шансов на победу»

Поединок с британцем станет большим испытанием, признался украинский боксер

  • 24.02.2017 18:46
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля на лондоском стадине «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что будущий поединок станет для него настоящим испытанием.

По словам Владимира, он согласен с теми, кто в предстоящем поединке больше шансов дает его сопернику. «Пожалуй, я бы даже дал Джошуа чуть больше шансов, так как он молод и голоден до побед. Должен признаться, что этот поединок станет для меня большим испытанием. Вспоминаю, как я и раньше был андердогом, то есть не числился фаворитом, но насколько я высоко был тогда мотивирован, как и сейчас, - цитирует Кличко «Спорт-Экспресс в Украине». Да, мне придется очень хорошо сконцентрироваться. 

Ринг - это не футбольное поле, на «Уэмбли» меня ожидает большой путь от раздевалки до канатов. Устройство внутренних помещений стадиона напоминает катакомбы. И вот этот длинный-длинный путь к месту поединка мне придется преодолеть, проходя сквозь переполненную эмоциями британскую публику, ощущая всей кожей ее эмоции. Задача, я бы сказал, не из простых».

На кону в поединке Кличко – Джошуа будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и WBA Super. На бое будут присутствовать 90 тысяч зрителей, что станет рекордом «Уэмбли» и лучшим показателем послевоенной Британии для боксерских поединков.

Источник — Klitschko-brothers

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