ФОТО ДНЯ. Деонтей Уайлдер и Джеральд Вашингтон на взвешивании

В Бирмингеме, США, завершилась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой Деонтея Уайлдера с Джеральдом Вашингтоном. Участники главного боя вечера показали такой вес:
Деонтей Уайлдер - 100,7 кг; Джеральд Вашингтон - 108,4 кг.
Источник — Boxingnews
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