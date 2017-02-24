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ФОТО ДНЯ. Деонтей Уайлдер и Джеральд Вашингтон на взвешивании

Претендент перевесил чемпиона почти на 8 кг

  • 24.02.2017 22:13
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boxingscene.com. Деонтей Уайлдер и Джеральд Вашингтон
© boxingscene.com. Деонтей Уайлдер и Джеральд Вашингтон

В Бирмингеме, США, завершилась официальная церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, главным событием которого станет бой Деонтея Уайлдера с Джеральдом Вашингтоном. Участники главного боя вечера показали такой вес:

Деонтей Уайлдер - 100,7 кг; Джеральд Вашингтон - 108,4 кг.

Источник — Boxingnews

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