Сергей Богачук нокаутировал Сесара Эрнандеса

21-летний украинский полусредневес Сергей Богачук (2-0, 2 КО) этой ночью в Лос-Анджелесе, США, провел свой второй бой на профессиональном ринге, в котором он победил техническим нокаутом в первом раунде мексиканца Сесара Эрнандеса (0-3, 0 КО).

Следующий бой Сергея Богачука запланировано на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.