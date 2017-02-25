Сергей Богачук нокаутировал Сесара Эрнандеса

21-летний украинский полусредневес Сергей Богачук (2-0, 2 КО) этой ночью в Лос-Анджелесе, США, провел свой второй бой на профессиональном ринге, в котором он победил техническим нокаутом в первом раунде мексиканца Сесара Эрнандеса (0-3, 0 КО).
Следующий бой Сергея Богачука запланировано на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.
Источник — Boxingnews
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