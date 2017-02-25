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Сергей Богачук нокаутировал Сесара Эрнандеса

Украинский боксер победил техническим нокаутом в первом раунде

  • 25.02.2017 09:12
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fbu.net.ua. Сергей Богачук
© fbu.net.ua. Сергей Богачук

21-летний украинский полусредневес Сергей Богачук (2-0, 2 КО) этой ночью в Лос-Анджелесе, США, провел свой второй бой на профессиональном ринге, в котором он победил техническим нокаутом в первом раунде мексиканца Сесара Эрнандеса (0-3, 0 КО).

Следующий бой Сергея Богачука запланировано на 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте поединка Геннадия Головкина с Дэниелом Джейкобсом.

Источник — Boxingnews

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