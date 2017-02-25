Колумбийский боксер Элейдер Альварес (22-0, 11 КО) завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, эффектно нокаутировав в пятом раунде бывшего чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе румына Лучиана Буте (32-4-1, 25 КО).
Источник — Boxingnews
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