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Альварес нокаутировал Буте в пятом раунде

Колумбией стал претендентом на титульный бой по WBC в полутяжелом весе

  • 25.02.2017 10:43
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ringtv.com. Элейдер Альварес
© ringtv.com. Элейдер Альварес

Колумбийский боксер Элейдер Альварес (22-0, 11 КО) завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, эффектно нокаутировав в пятом раунде бывшего чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе румына Лучиана Буте (32-4-1, 25 КО).

Источник — Boxingnews

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