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Энтони ДЖОШУА: «Думаю, я нокаутирую Кличко»

Британский боксер уверен в результате поединка

  • 25.02.2017 11:12
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, заявил, что по его ощущениям, бой против украинца завершится досрочно.

Об этом Джошуа рассказал в интервью британскому журналу GQ. По словам британца, такой прогноз основывается на его личных ощущениях и уровне его готовности к предстоящему бою. «Думаю, я нокаутирую Кличко. Я не суеверен, но у меня есть ощущение, что нокаут случится несколько неожиданным образом. Это-то будет что-то вроде удара, который добьет Кличко. Не  думаю, что это произойдет быстро, так как Кличко – опытный боец, и по нему нелегко попасть. Но я найду такую возможность и воспользуюсь ею».

Как отметил британский боксер, при каждом нокауте он испытывает удивительное чувство. «Это просто невероятно, я люблю таким образом завершать поединки. Меня наоборот раздражает, когда судьи останавливают бои, не давая мне нокаутировать соперника. Честно! Это ведь моя работа».

Прокомментировал Джошуа слухи и том, что во время одной из спарринг-сессий, он был сильно потрясен и даже побывал в нокдауне в бою с 19-летним Даниэлем Дюбуа. «Согласно моему кодексу чести бойца, не очень хорошо рассказывать о спаррингах, - отметил Джошуа. – Если кто-то приглашает вас в свой тренировочный лагерь, то вы попадаете в их тайный мир. Так что я не думаю,  что будет справедливо рассказывать о том, что там происходит.  Во время спаррингов я не выхожу в ринг, чтобы доказать свое превосходство. Какой смысл бить всех в тренировочных боях, если в реальном бою вы можете получить другое развитие поединка и не знать, как с этим справиться? На тренировках я хочу отрабатывать ситуации, когда я получаю удары и довольно болезненные. Вы должны научиться защищаться, чтобы быть неуязвимым, когда на вас обрушится град ударов».

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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