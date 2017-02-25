Вячеслав Глазков вернется на ринг к концу лета

Известный американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Вячеслава Глазкова (21-1-1, 13 КО), заявила, что украинский боец, не выходивший в ринг больше года, планирует вернуться в большой бокс в конце лета.



Об этом Дува рассказала в комментарии BoxingScene, сославшись на разговор с менеджером Глазкова. «Я общалась с менеджером Глазкова, и Эгис Климас сказал мне, что Вячеслав планирует свое возвращение к концу лета. Я надеюсь, что так и будет, и желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Дуву издание.



В последний раз Глазков дрался в январе прошлого года, уступив в бою за титул чемпиона мира IBF американцу Чарльзу Мартину. Тогда Глазков получил травму колена, не только уступив оппоненту техническим нокаутом, но и оказавшись вне большого бокса более чем на год.