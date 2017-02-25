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Вячеслав Глазков вернется на ринг к концу лета

Украинский боец продолжает восстановление после травмы колена

  • 25.02.2017 13:30
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klitschko-brothers.com. Вячеслав Глазков
© klitschko-brothers.com. Вячеслав Глазков

Известный американский промоутер Кэти Дува, представляющая интересы Вячеслава Глазкова (21-1-1, 13 КО), заявила, что украинский боец, не выходивший в ринг больше года, планирует вернуться в большой бокс в конце лета.

Об этом Дува рассказала в комментарии BoxingScene, сославшись на разговор с менеджером Глазкова.  «Я общалась с менеджером Глазкова, и Эгис Климас сказал мне, что Вячеслав планирует свое возвращение к концу лета. Я надеюсь, что так и будет, и желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует Дуву издание.

В последний раз Глазков дрался в январе прошлого года, уступив в бою за титул чемпиона мира IBF американцу Чарльзу Мартину. Тогда Глазков получил травму колена, не только уступив оппоненту техническим нокаутом, но и оказавшись вне большого бокса более чем на год.

Источник — Klitschko-brothers

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