Владимира Продивуса переизбрали главой Федерации бокса Украины

Сьогодні, 24 лютого, у Вінниці пройшла чергова звітно-виборча Конференція ФБУ, згідно голосування на якій Володимира ПРОДИВУСА було переобрано на посаду Президента Федерації боксу України на новий Олімпійський цикл.



Кандидатуру Володимира Продивуса була підтримана переважною більшістю делегатів Конференції.



«Я вдячний всім делегатам від обласних Федерацій за підтримку та довіру на сьогоднішній Конференції. Для мене це велика честь та в той самий час неабияка відповідальність. В рамках сьогоднішньої Конференції ми відверто обговорили багато питань та прийняли важливі рішення, які суттєво вплинуть та допоможуть в розвитку та популяризації українського боксу. Я завжди прагнув до того, щоб збірна України та загалом український бокс постійно розвивався, а наші боксери завжди були на найвищих сходинках п’єдесталів на провідних світових змаганнях. Нам це вдалося зробити впродовж минулих олімпійських циклів і я переконаний, що до 2020 року ми зможемо створити конкурентну команду, яка продовжить прославляти нашу державу на чемпіонатах світу, Європи та Олімпіаді у Токіо, - зазначив президент Федерації боксу України Володимир Продивус. - Україна - спортивна держава, що ми регулярно демонструємо впродовж багатьох років, незважаючи на тяжкі часи. А у свої роботі я прагну до того, щоб не лише прославляти виключно бокс, я прагну, щоб українські боксери були прикладом для нашої молоді і своїми виступами радували українських вболівальників та стимулювали їх до занять спортом, що дозволить в правильному напрямку розбудовувати здорове та спортивне українське суспільство. За останні роки нами виконано великий обсяг роботи, проте, немало нам треба зробити й в найближчому майбутньому. Переконаний, що нам під силу бути кращими та підтверджувати цей статус своїми перемогами на змаганнях, роботою та відданістю нашому улюбленому виду спорту»



Нагадаємо, Володимир Продивус є незмінним президентом Федерації боксу України з 2008 року. Продовж цього періоду бокс в Україні став одним з найбільш популярних та масових видів спорту.



За цей період збірні команди України неодноразово демонстрували надзвичайно високі показники в рамках здобутих нагород на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх.