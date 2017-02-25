Стали известны гонорары Уайлдера и Вашингтона

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получит за бой с соотечественником Джеральдом Вашингтоном 900 тысяч долларов США, а его оппонент — 250 тысяч.
Данные о гонорарах спортсменов обнародовала Атлетическая комиссия штата Алабама
Седует отметить, что для Вашингтона это будет самый «жирный» гонорар в карьере, а для Уайлдера — наименьший за последние два с половиной года, со времен боя с Джейсоном Гаверном.
После встречи с Гаверном, Уайлдер за каждый из последующих боев получал более миллиона «зелёных».
За последний поединок с соотечественником Криома Арреолой Бронзовый Блмбардир получил 1,4 миллиона долларов.
Источник — Sportbox
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