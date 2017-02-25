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Стали известны гонорары Уайлдера и Вашингтона

Вашингтон получит 900 тысяч долларов, Уайлдер - 250

  • 25.02.2017 15:26
  • 195 просмотров
  • 2 комментария
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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер получит за бой с соотечественником Джеральдом Вашингтоном 900 тысяч долларов США, а его оппонент — 250 тысяч.

Данные о гонорарах спортсменов обнародовала Атлетическая комиссия штата Алабама

Седует отметить, что для Вашингтона это будет самый «жирный» гонорар в карьере, а для Уайлдера — наименьший за последние два с половиной года, со времен боя с Джейсоном Гаверном.

После встречи с Гаверном, Уайлдер за каждый из последующих боев получал более миллиона «зелёных».

За последний поединок с соотечественником Криома Арреолой Бронзовый Блмбардир получил 1,4 миллиона долларов.

Источник — Sportbox

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Комментарии
    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 25.02.2017 15:57
    0
    Ну пусть продолжает в таком же духе и в 55 добровольной защите ему дадут 100 долларов.
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    checna-ebet-russia-3
    online
      checna-ebet-russia-3, 25.02.2017 15:59
    0
    Умопомрачительные цифры для чемпиона супертяжах
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