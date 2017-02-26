Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) защитил свой титул в бою с небитым ранее Джеральдом Вашингтоном (18-1-1, 12 КО), победив его техническим нокаутом в пятом раунде.
Первые четыре раунда прошли в абсолютно равной борьбе, а в пятом Уайлдеру наконец-то удалось провести свой коронный удар правой и левый хук, после которых Вашингтон впервые в своей карьере оказался в нокдауне. Джеральд поднялся, но Уайлдер забросал его массой ударов (хотя точными были далеко не все из них), и рефери остановил бой, зафиксировав победу Деонтея Уайлдера техническим нокаутом.
Источник — Boxingnews
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Лучше бы уж взял старика Бриггса.
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