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Уайлдер нокаутировал Вашингтона и защитил пояс WBC

Джеральд продержался только до пятого раунда

  • 26.02.2017 10:41
  • 908 просмотров
  • 2 комментария
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theboxingobserver.com. Деонтей Уайлдер
© theboxingobserver.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) защитил свой титул в бою с небитым ранее Джеральдом Вашингтоном (18-1-1, 12 КО), победив его техническим нокаутом в пятом раунде.

Первые четыре раунда прошли в абсолютно равной борьбе, а в пятом Уайлдеру наконец-то удалось провести свой коронный удар правой и левый хук, после которых Вашингтон впервые в своей карьере оказался в нокдауне. Джеральд поднялся, но Уайлдер забросал его массой ударов (хотя точными были далеко не все из них), и рефери остановил бой, зафиксировав победу Деонтея Уайлдера техническим нокаутом.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    dikcher
      dikcher, 26.02.2017 11:13
    0
    Цирк.
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    Comraddm
    online
      Comraddm, 26.02.2017 11:44
    0
    Уровень боя всегда видно по гонорарам.
    Лучше бы уж взял старика Бриггса.
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