Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) защитил свой титул в бою с небитым ранее Джеральдом Вашингтоном (18-1-1, 12 КО), победив его техническим нокаутом в пятом раунде.

Первые четыре раунда прошли в абсолютно равной борьбе, а в пятом Уайлдеру наконец-то удалось провести свой коронный удар правой и левый хук, после которых Вашингтон впервые в своей карьере оказался в нокдауне. Джеральд поднялся, но Уайлдер забросал его массой ударов (хотя точными были далеко не все из них), и рефери остановил бой, зафиксировав победу Деонтея Уайлдера техническим нокаутом.