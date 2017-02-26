Арсенал, Кривбас, Металіст, вони ж нічим не гірші, при усій повазі до Дніпра, або усі, або ніхто.

Меркулов, людина побажала перемоги Полтаві для чого переводитиМову в площину Динамо? Чи теб...

Фонсека выпусти борячука, блин интересный парень

так в ДК все признают что имеется игровой кризис, а не берут ртом кубки, а на деле сливаются от л...

В следующем году у динамо будет возможность показать как надо играть в ЛЧ и в ЛЕ.для начала попад...