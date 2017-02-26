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Хард нокаутировал Харрисона и завоевал пояс IBF

Поединок длился неполных девять раундов

  • 26.02.2017 11:53
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roundbyroundboxing.com. Джаррет Хард
© roundbyroundboxing.com. Джаррет Хард

Американский боксер Джарретт Хард (20-0, 14 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, нокаутировав в девятом раунде своего соотечественника Тони Харрисона (24-2, 20 КО).

Бой проходил в очень конкурентной и интересной борьбе - хорошие моменты были у обоих боксеров. Но с ходом раундов становилось заметно, что Харрисон устал больше, и уже в восьмом раунде преимущество Харда было очевидным, а в девятом он закончил бой, нокаутировав Харрисона тяжелым ударом правой в голову.

Источник — Boxingnews

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