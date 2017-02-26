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Украинец Демченко сразится за титул чемпиона Европы

Соперником боксера станет француз Хадилл Мохумади

  • 26.02.2017 12:25
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klitschko-brothers.com. Сергей Демченко
© klitschko-brothers.com. Сергей Демченко

Украинский боксер Сергей Демченко (17-11-1, 11 КО), проживающий и тренирующийся в Италии, получил шанс вновь стать чемпионом континента по версии Европейского боксерского союза.

Крепкий украинский джорнимен Сергей Демченко, в свое время владевший титулом чемпиона Европы по версии EBU в полутяжелом весе, может вновь вернуть себе титул. Как сообщает BoxingScene, 21 мая украинец во Франции встретится в ринге с местным бойцом Хадилла Мохумади (21-4-1, 16 КО).

Мохумади уже был чемпионом Европы во втором среднем весе, пока в апреле прошлого года не проиграл англичанину Каллуму Смиту. Что касается Демченко, то титул EBU он завоевал в марте 2016-го, победив итальянца Мирко Риччи, но уже в следующем поединке – в мае того же года – потерял его, уступив французу Мехди Амару.

В каком городе и в рамках какой весовой категории состоится бой Мохумади – Демченко пока не сообщается.

Источник — Klitschko-brothers

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