Американский супертяжеловес Доминик Бризил (18-1, 16 КО) успешно вернулся в ринг после поражения нокаутом от чемпиона мира по версии IBF британца Энтни Джошуа, нокаутировав в пятом раунде поляка нигерийского происхождения Изуагбе Угоноха (17-1, 14 КО).

Угонох очень хорошо начал бой, уверенно выиграв два первых раунда, однако вначале третьего он стал действовать крайне агрессивно и нарвался на контрудар Бризила, который отправил его в нокдаун. Угонох смог пережить еще несколько тяжелых моментов в этом раунде, а в его концовке даже сам потряс Бризила.

В четвертом раунде Угонох полностью доминировал в ринге и отправил Бризила в нокдаун, однако тот смог выстоять, а уже в пятом раунде сам отправил Угоноха на помост ринга дважды - после второго падения темнокожего поляка в этом раунде (и третьего за бой) рефери остановил поединок, зафиксировав победу Доминика Бризила техническим нокаутом.