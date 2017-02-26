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Поддержи Гвоздика, Усика и Ломаченко в США!

Фан-тур на вечер бокса от официального фан-клуба братьев Кличко

  • 26.02.2017 15:20
  • 412 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com
Официальный фан-клуб братьев Кличко организовывает фан-тур на вечер бокса в пригороде Вашингтона, в котором примут участие сразу три украинских боксера! Вечер бокса пройдет 8 апреля, в ринг выйдут Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко. Соперником Василия станет американец Джейсон Соса, а на кону боя будет стоять титул чемпиона мира WBO.  Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул в противостоянии с непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом.  
 
 Программа тура (пакет «Стандарт»)
 
06.04.17
Прибытие в Вашингтон. Поселение в отеле (3 звезды) Свободное время.
07.04.17
Посещение церемонии взвешивания с участие Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Свободное время.
08.04.17
Посещение вечера бокса с боями Александра Гвоздика, Александра Усика и Василия Ломаченко.
09.04.17
Вылет из Вашингтона в Киев

Стоимость тура на человека: 1760 дол (цена действительна до 1 марта)
В стоимость тура включены:
Проживание в отелях категории 3* (три ночи) 
Билет на бой (украинский фан-сектор)
Авиаперелет Киев – Вашингтон — Киев
Виза
Страховой полис
Дополнительно оплачиваются трансферы
 
Ппакет «Премиум»:
 
05.04.17
Прибытие в Нью-Йорк. Группу встречает гид в а/п, проводит к транспорту. Дает первую вводную информацию. Трансфер в отель. Размещение в отеле на 2 ночи. New York Marriott East Side, завтраки включены.
06.04.17
 09:00. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock

 
Во время экскурсии вас ждет знакомство с одним из самых привлекательных городов мира, столицей финансовой и культурной жизни США – Нью-Йорком. Вы посетите центральную часть Манхеттена: Таймс-Сквер, Бродвей, 5-ю авеню, здание ООН, Рокфеллер-центр, знаменитый небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг,  проедете по Маленькой Италии и Китайскому кварталу и увидите Южный Морской порт. В финансовом центре города вы проедете мимо здания нью-йоркской фондовой биржи и по знаменитой улице Уолл-Стрит, а затем попадете в Бэттери парк, откуда откроется фантастический вид на Статую Свободы. Во время экскурсии вы увидите здания музея Метрополитен, Линкольн-центра, Метрополитен Опера, знаменитый Центральный парк, а также смотровую площадку напротив строительства Башни Свободы на месте небоскребов Всемирного Торгового Центра. В программу экскурсии также входит подъем на смотровую площадку знаменитого небоскреба Rockfeller Center – Top of the Rock.
Продолжительность: 6 час.
 
 07.04.17
07:00 выезд в Вашингтон. Обзорная экскурсия по Вашингтону

 
Вашингтон — безусловно, один из красивейших городов Америки, отличающийся своей уникальной неповторимой планировкой, зданиями в различных архитектурных стилях, напоминающими Старую Англию жилыми кварталами, великолепными парками и прудами. Вашингтон — один из крупнейших музейных центов мира. Здесь находятся художественные музеи с богатейшими коллекциями произведений искусства из Европы и Азии; музеи с уникальными экспонатами в области авиации, космонавтики, старинных машин и паровозов, а также множество других достопримечательностей.
В рамках 4-часового тура вы увидите Капитолий, центр парламентской жизни страны; знаменитые учреждения Капитолийского холма — Верховный суд, Библиотеку Конгресса; а также проедете весь район вокруг Белого дома, резиденции Президента США, увидите знаменитые Вашингтонские Мемориалы — Линкольну, Вашингтону и другие. Переехав на другую сторону реки Потомак, вы проедете мимо Арлингтонского кладбища, Пентагона и военных памятников. Интересно также будет увидеть районы дипломатических представительств, посольские особняки и др. Продолжительность: 4 час.
Размещение в отеле на 2 ночи, завтрак включен Hilton Garden Inn Alexandria Old Town (Standard two queen bed room)
В случае размещения в отелях ближе к выставочному центру , напримерThe Westin Washington National Harbor, MGM National Harbor  стоимость указана ниже.
 
08.04.17
Посещение вечера бокса с боями Александра Гвоздика, Александра Усика и Василия Ломаченко.
09.04.17
Выезд из Вашингтона, прибытие в Нью-Йорк. Свободное время. Размещение в отеле на 1 ночь. New York Marriott East Side. Завтраки включены.
 10.04.17
Трансфер в аэропорт, вылет в Киев.
Стоимость тура на человека: 1760 дол.

В стоимость тура включены:
Проживание в отелях категории 4* з завтраками 
Трансферы по программе
Переезды по программе
Экскурсии по программе
Завтраки в отелях
Дополнительно оплачивается:
— Авиаперелет
— Виза
— Страховой полис — 1,5 дол/чел/день. В данном случае получается 1,5*6= 9 долл. нетто
— Билеты на бой, входные билеты — Top of the Rock- 30 дол/чел, Сады Дюпона- 20 долл/чел
— Чаевые водителю – гиду в среднем 2 долл./чел/день
Возможна визовая поддержка и помощь в приобретении билетов на бой.  
 
Возможно составление индивидуальной программы тура.
 
Справки: +38 098 542 7118, sport_tour@ukr.net

Источник — Sport.ua

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