Поддержи Гвоздика, Усика и Ломаченко в США!

Официальный фан-клуб братьев Кличко организовывает фан-тур на вечер бокса в пригороде Вашингтона, в котором примут участие сразу три украинских боксера! Вечер бокса пройдет 8 апреля, в ринг выйдут Александр Гвоздик, Александр Усик и Василий Ломаченко. Соперником Василия станет американец Джейсон Соса, а на кону боя будет стоять титул чемпиона мира WBO. Александр Усик будет защищать свой чемпионский титул в противостоянии с непобедимым американцем Майклом Хантером. Александр Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом.

Программа тура (пакет «Стандарт»)

06.04.17

Прибытие в Вашингтон. Поселение в отеле (3 звезды) Свободное время.

07.04.17

Посещение церемонии взвешивания с участие Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Свободное время.

08.04.17

Посещение вечера бокса с боями Александра Гвоздика, Александра Усика и Василия Ломаченко.

09.04.17

Вылет из Вашингтона в Киев



Стоимость тура на человека: 1760 дол (цена действительна до 1 марта)

В стоимость тура включены:

Проживание в отелях категории 3* (три ночи)

Билет на бой (украинский фан-сектор)

Авиаперелет Киев – Вашингтон — Киев

Виза

Страховой полис

Дополнительно оплачиваются трансферы

Ппакет «Премиум»:



05.04.17

Прибытие в Нью-Йорк. Группу встречает гид в а/п, проводит к транспорту. Дает первую вводную информацию. Трансфер в отель. Размещение в отеле на 2 ночи. New York Marriott East Side, завтраки включены.

06.04.17





09:00. Обзорная экскурсия по Нью-Йорку с подъемом на смотровую площадку Top of the Rock

Во время экскурсии вас ждет знакомство с одним из самых привлекательных городов мира, столицей финансовой и культурной жизни США – Нью-Йорком. Вы посетите центральную часть Манхеттена: Таймс-Сквер, Бродвей, 5-ю авеню, здание ООН, Рокфеллер-центр, знаменитый небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг, проедете по Маленькой Италии и Китайскому кварталу и увидите Южный Морской порт. В финансовом центре города вы проедете мимо здания нью-йоркской фондовой биржи и по знаменитой улице Уолл-Стрит, а затем попадете в Бэттери парк, откуда откроется фантастический вид на Статую Свободы. Во время экскурсии вы увидите здания музея Метрополитен, Линкольн-центра, Метрополитен Опера, знаменитый Центральный парк, а также смотровую площадку напротив строительства Башни Свободы на месте небоскребов Всемирного Торгового Центра. В программу экскурсии также входит подъем на смотровую площадку знаменитого небоскреба Rockfeller Center – Top of the Rock.

Продолжительность: 6 час.

07.04.17





07:00 выезд в Вашингтон. Обзорная экскурсия по Вашингтону

Вашингтон — безусловно, один из красивейших городов Америки, отличающийся своей уникальной неповторимой планировкой, зданиями в различных архитектурных стилях, напоминающими Старую Англию жилыми кварталами, великолепными парками и прудами. Вашингтон — один из крупнейших музейных центов мира. Здесь находятся художественные музеи с богатейшими коллекциями произведений искусства из Европы и Азии; музеи с уникальными экспонатами в области авиации, космонавтики, старинных машин и паровозов, а также множество других достопримечательностей.

В рамках 4-часового тура вы увидите Капитолий, центр парламентской жизни страны; знаменитые учреждения Капитолийского холма — Верховный суд, Библиотеку Конгресса; а также проедете весь район вокруг Белого дома, резиденции Президента США, увидите знаменитые Вашингтонские Мемориалы — Линкольну, Вашингтону и другие. Переехав на другую сторону реки Потомак, вы проедете мимо Арлингтонского кладбища, Пентагона и военных памятников. Интересно также будет увидеть районы дипломатических представительств, посольские особняки и др. Продолжительность: 4 час.

Размещение в отеле на 2 ночи, завтрак включен Hilton Garden Inn Alexandria Old Town (Standard two queen bed room)

В случае размещения в отелях ближе к выставочному центру , напримерThe Westin Washington National Harbor, MGM National Harbor стоимость указана ниже.

08.04.17

Посещение вечера бокса с боями Александра Гвоздика, Александра Усика и Василия Ломаченко.

09.04.17

Выезд из Вашингтона, прибытие в Нью-Йорк. Свободное время. Размещение в отеле на 1 ночь. New York Marriott East Side. Завтраки включены.

10.04.17

Трансфер в аэропорт, вылет в Киев.

Стоимость тура на человека: 1760 дол.



В стоимость тура включены:

Проживание в отелях категории 4* з завтраками

Трансферы по программе

Переезды по программе

Экскурсии по программе

Завтраки в отелях

Дополнительно оплачивается:

— Авиаперелет

— Виза

— Страховой полис — 1,5 дол/чел/день. В данном случае получается 1,5*6= 9 долл. нетто

— Билеты на бой, входные билеты — Top of the Rock- 30 дол/чел, Сады Дюпона- 20 долл/чел

— Чаевые водителю – гиду в среднем 2 долл./чел/день

Возможна визовая поддержка и помощь в приобретении билетов на бой.

Возможно составление индивидуальной программы тура.

Справки: +38 098 542 7118, sport_tour@ukr.net