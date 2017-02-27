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WBC обязал Уайлдера провести обязательную защиту со Стиверном

Канадец обещает показать совсем другой бокс во втором поединке

  • 27.02.2017 10:15
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boxnews.com.ua. Бермейн Стиверн и Деонтей Уайлдер
© boxnews.com.ua. Бермейн Стиверн и Деонтей Уайлдер

Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) должен стать бывший обладатель этого титула канадец Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО).

Сам Стиверн пообещал в интервью BaylorIC TV показать совсем другой бокс в матче-реванше с Уайлдером, которому, напомним, он проиграл единогласным решением судей в январе 2015 года.

После того боя Деонтей Уайлдер провел 5 боев, каждый из которых закончил досрочно, а Стиверн выходил в ринг лишь однажды, победив по очкам джорнимена Дерека Росси в непростом бою.

Источник — Boxingnews

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