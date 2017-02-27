WBC обязал Уайлдера провести обязательную защиту со Стиверном

Всемирный боксерский совет (WBC) постановил, что следующим соперником чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) должен стать бывший обладатель этого титула канадец Бермейн Стиверн (25-2-1, 21 КО).



Сам Стиверн пообещал в интервью BaylorIC TV показать совсем другой бокс в матче-реванше с Уайлдером, которому, напомним, он проиграл единогласным решением судей в январе 2015 года.



После того боя Деонтей Уайлдер провел 5 боев, каждый из которых закончил досрочно, а Стиверн выходил в ринг лишь однажды, победив по очкам джорнимена Дерека Росси в непростом бою.