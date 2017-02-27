Пакьяо и Хан договорились о бое

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе, один из лучших бойцов в истории бокса, 38-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38КО) свой следующий поединок проведет против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе, британца Амира Хана (31-40, 19КО). Уже определена и дата боя – поединок пройдет 23 апреля.
Об организации одного из самых ожидаемых боев года оба боксера сообщили на своих страницах в социальных сетях.
«Переговоры между командами Пакьяо и Амира Хана пришли к соглашению о проведении поединка 23 апреля, — написал Мэнни. — Это тот бой, которого хотели болельщики».
«Моя команда и я согласовали условия супербоя против Пакьяо 23 апреля», — в свою очередь отметил Хан.
Хан в последний раз выходил в ринг в мае прошлого года, проиграв нокаутом Саулю Альваресу. Пакьяо дрался в ноябре 2016-го, победив Джесси Варгаса.
Место проведения боя Пакьяо – Хан пока не определено.
Источник — Klitschko-brothers
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