Деонтей УАЙЛДЕР: «Фаны хотят видеть мой бой с Джошуа, а не с Кличко»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что в бою чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа с экс-лидером супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко он будет болеть за Джошуа, поскольку считает, что публике будет гораздо интереснее его бой с британцем, чем поединок с Кличко.

«Фаны хотят видеть бой Джошуа и Уайлдера. Их мало волнует Кличко. В конце года мы с Энтони можем провести большой объединительный поединок. Нам нужно выяснить, кто здесь номер один, кто самый крутой чувак на планете», - цитирует Уайлдера Boxing Scene.