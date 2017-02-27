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Деонтей УАЙЛДЕР: «Фаны хотят видеть мой бой с Джошуа, а не с Кличко»

Американец поделился планами на будущее после победы над Вашингтоном

  • 27.02.2017 11:29
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ringnews24.com. Деонтей Уайлдер
© ringnews24.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что в бою чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа с экс-лидером супертяжелого дивизиона украинцем Владимиром Кличко он будет болеть за Джошуа, поскольку считает, что публике будет гораздо интереснее его бой с британцем, чем поединок с Кличко.

«Фаны хотят видеть бой Джошуа и Уайлдера. Их мало волнует Кличко. В конце года мы с Энтони можем провести большой объединительный поединок. Нам нужно выяснить, кто здесь номер один, кто самый крутой чувак на планете», - цитирует Уайлдера Boxing Scene.

Источник — Boxingnews

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