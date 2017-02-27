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Бой Паркер - Фьюри перенесен на 6 мая

Ранее планировалось, что поединок состоится первого апреля

  • 27.02.2017 12:27
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boxingscene.com. Джозеф Паркер
© boxingscene.com. Джозеф Паркер

Поединок между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландцем Джозефом Паркером (22-0, 18 КО) и британцем Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) состоится не 1 апреля, как планировалось ранее, а 6 мая в Окленде, Новая Зеландия.

Причиной переноса боя на 5 недель стало то, что Хьюи Фьюри до последнего отказывался подписывать контракт на бой, сделав это всего несколько дней назад после жесткого ультиматума президента WBO. Из-за такого затягивания с подписанием контракта со стороны Фьюри организовать качественный промоушн боя было невозможно, поэтому промоутеры Паркера, которые получили права на проведение этого боя, выиграв промоутерские торги, решили перенести поединок на 6 мая.

Источник — Boxingnews

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