Кличко как Холмс или крутой поворот для Владимира

Автор популярного специализированного портала Вoxingnews24 — Гэв Дьюти – рассуждает о том, как сложится будущее Кличко после боя с Энтони Джошуа, и что будут помнить о спортивном наследии украинца, если Владимир после боя с британцем решит завершить выступления на профессиональном ринге, сравнивая экс-чемпиона мира в супертяжелом весе с легендарным Ларри Холмсом.



«Похоже, сейчас мы наблюдаем расцвет супертяжелого дивизиона, в котором появилось несколько очень хороших бойцов, но не стоит забывать о человеке, который доминировал в нем слишком долго и поднялся на такую высоту, что сейчас стоит перед самым сложным вызовом в своей карьере. Вот уже и Дэвид Хэй, ссылаясь на инсайдерскую информацию, говорит о том, что возраст и вынужденный простой все-таки сказались на бывшем короле супертяжелого веса – Владимире Кличко. Бойце, карьера которого так похожа на бойцовский путь Ларри Холмса – одного из самых выдающихся представителей супертяжелого веса, но не получившего тех почестей, которых он заслуживал. Причем – не по своей вине, а из-за отсутствия серьезной оппозиции в лучшие годы его карьеры.



ХОЛМС: КОРОЛЯ ДЕЛАЮТ СОПЕРНИКИ



Профессиональная карьера легендарного американца длилась 29 лет – с 1973-го по 2002-й, а в своем последнем поединке, который он провел в 52 год, Холмс победил Эрика Баттербина. В арсенале Холмса был, наверное, один из лучших джебов в истории бокса. Он оставил свой след в истории бокса, но из-за отсутствия реальной оппозиции в его лучшие годы, о Ларри говорят не так много, как о тех же Али, Формане, Фрейзере, Тайсоне, Холифилде и даже Нортоне. Более того, Демпси, Луис и Джонсон тоже считаются более достойными кандидатами на попадание в пантеон боксерской славы. Расцвет карьеры Холмса пришелся на период между 1978-м и 1984-м гг. В это время он победил Нортона, Али, Шаверса, Бербика, Куни и Уизерспуна. Однако, не стоит забывать, что на тот момент Али был уже слишком стар. Да и Кен Нортон, поединок с которым стал «боем года», был далеко не в расцвете сил.

Все это очень похоже на карьеру Кличко, который в течении десяти лет доминировал в дивизионе, где у него не было по-настоящему великих конкурентов, за исключением его брата Виталия. На мой взгляд, в период с 2005-го по 2014-й год Владимир победил бы любого оппонента, но, к сожалению, в то время не было ни Джошуа, ни Уайлдера, ни Тайсона Фьюри, ни Паркера.



ДЖОШУА НЕ СТАЛ БЫ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ «ЛУЧШЕЙ ВЕРСИИ» КЛИЧКО



Ларри Холмс дважды проиграл королю крузервейта Майклу Спинксу – в 1985-м и 1986-м гг, прежде чем в 1988-м был бит Майклом Тайсоном, уступив в четвертом раунде и впервые в своей карьере проиграв нокаутом. На тот момент Холмсу было 38 лет. После победы Тайсон заявил, что он дрался не с Холмсом. «Если бы я дрался с настоящим Холмсом, в его лучшей форме, у меня не было бы шансов», — говорил Майкл. Следует отметить, что спустя три года после этого поражения Холмс вернулся на ринг, одержав несколько значимых побед – в том числе и над Рэем Мерсером, получил шанс на чемпионский бой (против Холифилда), но все равно было уже не в той форме и не в том возрасте, чтобы реально рассчитывать на первенство в дивизионе в борьбе с более молодыми соперниками.

На мой взгляд, Владимир Кличко в своей оптимальной форме без особых проблем разобрался бы с Джошуа, но если 29 апреля он будет даже на 10% хуже своей лучшей версии, у него могут быть серьезные неприятности.



НАСЛЕДИЕ КЛИЧКО



Если говорить об украинце, то, можно утверждать: пока что на протяжении всей своей карьеры он пять раз бил бойцов, которых на тот момент можно было назвать «вторым номером» в дивизионе (понятное дело, не принимая в расчет Виталия Кличко). Владимир побеждал в объединительных боях Султана Ибрагимова (2008-й) и Дэвида Хэя (2011), выигрывал у Руслана Чагаева (2009), Александра Поветкина (2013) и Кубрата Пулева (2014). Все эти оппоненты – хорошие боксеры, но звезды будущего – Уайлдер, Джошуа и, возможно, даже Паркер и Хью Фьюри, а Владимир уже не в том возрасте, чтобы конкурировать со всеми ними.



Если Кличко проиграет Джошуа, то все равно о нем будут помнить, как о боксере, входящем в топ 10-15 бойцов супертяжелого веса за всю историю. Если он победит, то может круто развернуть карьеру, пойдя еще дальше. Утверждение, что эпоха боксеров определяется, прежде всего, уровнем их оппозиции, на самом деле верное. Именно поэтому, люди много говорят о Мохаммеде Али, Сонни Листоне, Джо Фрейзере, Джордже Формане и даже о Кене Нортоне, но в тоже время слишком мало внимания уделяют Ларри Холмсу, Владимиру Кличко и, чего греха таить, тому же Ленноксу Льюису».