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Команды Уайлдера и Бризила подрались после вечера бокса

Боксеры отметили свои победы дракой

  • 27.02.2017 16:59
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Команды Уайлдера и Бризила подрались после вечера бокса

На вечере бокса, в рамках которого чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер защитил свой титул, досрочно победив Джеральда Вашингтона, а Доминик Бризил успешно вернулся на ринг после поражения от Энтони Джошуа, выиграв у Изу Угоноха, между командами двух боксеров произошла драка.

В ходе мероприятия Бризил несколько раз вступал в конфликт с младшим братом Уайлдера - Марселласом. Как итог, после своего боя Деонтей отправился искать обидчика. По словам Бризила Уайлдер со своей бандой – около 20 человек» атаковал Доминика его команду. «Моего тренера и меня ударили исподтишка, а членов моей команды избили на глазах у моей жены и детей. Поверьте, это не останется безнаказанным!», - написал Доминик Бризил в одной из своих социальных сетей.

Источник — Klitschko-brothers

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