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Дэвид ХЭЙ: «Буду драться с победителем боя Кличко – Джошуа»

Британский боксер признался, что не рассматривает другие варианты

  • 27.02.2017 19:26
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klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге с обладателем титула WBC в крузервейте Тони Беллью, заявил, что пока что не рассматривает никакого другого боя в качестве возвращения на чемпионский трон в дивизионе, кроме как поединка с победителем противостояния Кличко – Джошуа.

По словам Хэя, его возможный бой с победителем противостояния Кличко – Джошуа стал бы очень значимым спортивным событием в боксе. «Когда Тайсон Фьюри имеет небольшие проблемы, встреча с победителем боя Кличко – Джошуа – поединок, который я рассматриваю в качестве следующего, - цитирует Хэя Worldboxingnews. - Выигравший в нем будет считаться сильнейшим в супертяжелом весе. Моя победа над Беллью, очевидно, увеличит мои шансы встретится с победителем боя Кличко – Джошуа. Этого я и добиваюсь, а сам бой был бы очень большим».

Как рассказал Хэй, других вариантов, как например встреча с победителем противостояния Паркер – Фьюри, он пока не рассматривает. «Я довольно высоко нахожусь в рейтингах многих организаций и двери возможных поединков широко открыты, - заявил британец. – Есть много дорого, и я могу откатиться назад, но я пока не думаю об этом. Все может случиться в этой игре. Паркер и Фьюри должны были провести бой, теперь его перенесли на другую дату. Дальше может произойти все, что угодно, поэтому не думаю ни о каком другом возможном бое, кроме поединка с победителем противостояния Кличко – Джошуа».

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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