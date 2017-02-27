Тони БЕЛЛЬЮ: «Хэй – великий боец? А кого из топ-10 он побил?»

Чемпион мира по версии WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге со своим соотечественником Дэвидом Хэем, потроллил своего будущего соперника.

Беллью вспомнил бой Хэя против Владимира Кличко, когда свое поражение в поединке с украинцем британский боксер объяснил травмой пальца на ноге. «Он просто любит превозносить себя, - цитирует Беллью Mirror. – Он утверждает, что велик, когда не выходит в ринг. Он заявляет, что он – супертяжеловес. Но назовите мне хотя бы одного из топ-10 представителей супертяжелого дивизиона, которого он победил. Хотя бы одного? Он не выиграл ни одного поединка у по-настоящему топового бойца».