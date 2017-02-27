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Тони БЕЛЛЬЮ: «Хэй – великий боец? А кого из топ-10 он побил?»

Американский боксер поиздевался над своим будущим соперником

  • 27.02.2017 20:30
  • 347 просмотров
  • 2 комментария
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klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй и Тони Беллью
© klitschko-brothers.com. Дэвид Хэй и Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBC в крузервейте, британский боксер Тони Беллью, которому 4 марта предстоит встретиться в ринге со своим соотечественником Дэвидом Хэем, потроллил своего будущего соперника.

Беллью вспомнил бой Хэя против Владимира Кличко, когда свое поражение в поединке с украинцем британский боксер объяснил травмой пальца на ноге. «Он просто любит превозносить себя, - цитирует Беллью Mirror. – Он утверждает, что велик, когда не выходит в ринг. Он заявляет, что он – супертяжеловес. Но назовите мне хотя бы одного из топ-10 представителей супертяжелого дивизиона, которого он победил. Хотя бы одного? Он не выиграл ни одного поединка у по-настоящему топового бойца».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Zeppelin
      Zeppelin, 27.02.2017 20:46
    -1
    Нет, ну Валуеву Хэй надавал по черепушке, а он тогда был чемпионом мира
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 27.02.2017 21:05
    0
    Zeppelin, 27.02.2017 20:46
    Нет, ну Валуеву Хэй надавал по черепушке, а он тогда был чемпионом мира
    Ну мова ж іде про "топових" бійців, а не про мельдонієвих чемпіонів!
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