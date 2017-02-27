Тони БЕЛЛЬЮ: «Хэй наложил в штаны перед Кличко»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью, который 4 марта проведет бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Дэвидом Хэем, в интервью Daily Star раскритиковал достижения Хэя в супертяжелом дивизионе.

«Дэвид Хэй, возможно, лучший британский боксер первого тяжелого веса за всю историю. Либо он, либо Джонни Нельсон. И я понимаю, почему он решил перейти в супертяжелый вес - в крузерах денег недостаточно. Но он строит из себя того, кем он на самом деле не является - никакой он не великий, не идеальный.

Вот он называет себя крутым супертяжем. Но назовите мне хотя бы одного супертяжеловеса из первой десятки, которого он побил. Хотя бы одного! У него нет побед над супертяжами из первой десятки. Он дрался только с одним таким - с Владимиром Кличко, и Кличко играл с ним все 12 раундов. Хэй наложил в штаны, а обвинил во всем свой мизинец. Это была одна из самых позорных вещей, которые я когда-либо видел.

Джон Руиз? Да он был настолько стар, что годился мне в деды! Он был уже совсем не тем, каким он был в лучшие свои годы. А о Валуеве вообще нечего и говорить. Он был просто цирковым уродцем! И у Хэя с ним был равный бой. 105-летний Холифилд побил Валуева, но был ограблен.

Лучшей победой Хэя, без сомнений, до сих пор остается его победа над Жаном Марком Мормеком», - сказал Тони Беллью.