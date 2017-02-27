Энтони ДЖОШУА: «Я нокаутирую Кличко, но не быстро»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джоуша в интервью GQ Magazine сказал, что планирует закончить бой с украинцем Владимиром Кличко своей победой нокаутом:
«Я думаю, что нокаутирую Кличко. Я не суеверен, но мне почему-то кажется, что произойдет это довольно неожиданным образом. Это буде что-то вроде контрудара. И нокаут не будет быстрым, потому что Владимир очень опытен, и по нему нелегко попасть. Но я найду свою возможность и воспользуюсь ею», - сказал Энтони Джошуа.
Источник — Boxingnews
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