Энтони ДЖОШУА: «Я нокаутирую Кличко, но не быстро»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джоуша в интервью GQ Magazine сказал, что планирует закончить бой с украинцем Владимиром Кличко своей победой нокаутом:

«Я думаю, что нокаутирую Кличко. Я не суеверен, но мне почему-то кажется, что произойдет это довольно неожиданным образом. Это буде что-то вроде контрудара. И нокаут не будет быстрым, потому что Владимир очень опытен, и по нему нелегко попасть. Но я найду свою возможность и воспользуюсь ею», - сказал Энтони Джошуа.