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Энтони ДЖОШУА: «Я нокаутирую Кличко, но не быстро»

Британский боксер уверен в своих силах перед боем с украинцем

  • 27.02.2017 22:29
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джоуша в интервью GQ Magazine сказал, что планирует закончить бой с украинцем Владимиром Кличко своей победой нокаутом:

«Я думаю, что нокаутирую Кличко. Я не суеверен, но мне почему-то кажется, что произойдет это довольно неожиданным образом. Это буде что-то вроде контрудара. И нокаут не будет быстрым, потому что Владимир очень опытен, и по нему нелегко попасть. Но я найду свою возможность и воспользуюсь ею», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

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