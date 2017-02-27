Дэвид ХЭЙ: «Отрабатываю удары по падающей цели»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй рассказал в интервью Sky Sports, что хочет не просто нокаутировать своего следующего соперника Тони Беллью, а сделать это максимально брутальным образом.

«Я хочу победить брульаным, зрелищным нокаутом. Я не хочу, чтобы он сдался между раундами или упал от удара по корпусу - это меня не устроит. Обычно я наношу 3-5-ударные комбинации, но поскольку ни одного моего удара Беллью выдержать не может, то я собираюсь ударить его, когда он будет падать. Мы отрабатываем удары по падающей цели - когда боксер находится на полу, бить его нельзя, но когда он еще падает – можно», - сказал Дэвид Хэй.