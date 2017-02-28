Хэй и Беллью были вынуждены провести дуэль взглядов сквозь охрану

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй и обладатель титула WBC в крузервейте Тони Беллью встретились на пресс-конференции в Англии, перед их запланированным на 4 марта поединком.

Во избежание инцидентов, а на одном из предыдущих анонсирующих мероприятий между двумя британскими боксерами вспыхнула потасовка, традиционную дуэль взглядов Хэй и Беллью вынуждены были проводить «через» охранников.

Бой Хэй – Беллью пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится на лондонской арене O2.