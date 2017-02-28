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Хэй и Беллью были вынуждены провести дуэль взглядов сквозь охрану

Памятуя о взрывном характере боксеров, им не дали подойти близко друг к другу

  • 28.02.2017 08:45
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй и обладатель титула WBC в крузервейте Тони Беллью встретились на пресс-конференции в Англии, перед их запланированным на 4 марта поединком.

Во избежание инцидентов, а на одном из предыдущих анонсирующих мероприятий между двумя британскими боксерами вспыхнула потасовка, традиционную дуэль взглядов Хэй и Беллью  вынуждены были проводить «через» охранников.

Бой Хэй – Беллью пройдет в рамках супертяжелого веса и состоится на лондонской арене O2.

Источник — Klitschko-brothers

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