Тренер Уайлдера: «Кличко гораздо хитрее Джошуа»

Наставник чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера – Марк Бриланд – заявил, что ставит на Владимира Кличко в бою с Энтони Джошуа, который 29 апреля пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

Марк Бриланд – не только тренер одного из лучших супертяжеловесов на данный момент, но и человек, который сделал блестящую карьеру и может похвастаться выдающимися достижениями в боксе. Бриланд – чемпион мира и Олимпийских игр, пятикратный победитель турнира «Золотые перчатки» и обладатель титула WBA в полусреднем весе.

Как признался Бриланд, в предстоящем бою он ставит на украинца. «Я за Кличко. Думаю, что он более опытный боец, плюс я никогда не видел, как Джошуа держит серьезный удар, - цитирует Бриланда Boxingnewsandviews. – Зато видел, как попадает Кличко. И как эти удары не могли выдержать даже самые крепкие подбородки.

У Кличко невероятный джеб, и он знает, как использовать свое оружие. Думаю, что украинец гораздо хитрее, чем Джошуа. Да, он сражался в последний раз очень давно, но он понимает, что значит предстоящий бой. Джошуа – очень силен. Будь в углу Кличко Эмануэль Стюард, это была бы совсем другая история. Кличко заставил бы Джошуа драться по своим правилам».

Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.