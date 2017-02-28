Рой Джонс планирует провести поединок с экс-чемпионом UFC

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс проведет встречу с руководством UFC. Предполагается, что предметом обсуждение станет проведение поединка американского боксера с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.



Пример Мейвезера и Макгрегора, чей возможный поединок по правилам бокса – одна из топ-тем в мире единоборств, оказался заразителен. Легендарный американский боксер Рой Джонс тоже хочет испытать себя в противостоянии с одним из лучших в мире бойцов – Андерсоном Силвой.



«Мы с Андерсоном уже пять-шесть лет пытаемся устроить боксерский матч, - говорит Джонс. - Мы большие иконы в нашем спорте, две легенды, а легенд не так часто увидишь на ринге вместе. Это давно обсуждается, и если Конор с Флойдом будут драться, наше выступление в тот же вечер станет большим событием».