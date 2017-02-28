ФОТО ДНЯ. Владимир Кличко читает лекции в университете Санкт-Галлена

Перед началом главного этапа подготовки к бою против чемпиона мира IBF в супертяжелом весе, британца Энтони Джошуа, Владимир Кличко выступил с курсом лекций по инновационному менеджменту в университете швейцарского города Санкт-Галлен.
Поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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