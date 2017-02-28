Дэвид Хэй назвал фанов Беллью «имбецилами»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй поделился своими впечатлениями от вчерашней пресс-конференции в «логове» своего следующего соперника Тони Беллью - Ливерпуле:
«Мне устроили жаркий прием в Ливерпуле. Эти расистские г@ндоны, фаны Беллью, - это просто куча пьяных придурковатых имбецилов», - написал Дэвид Хэй в Твиттере.
Источник — Boxingnews
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