Геннадий ГОЛОВКИН: «Я не уважаю Альвареса. Он эгоист»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин заявил, что готов спуститься в первый средний вес ради боя со знаменитым американцем Флойдом Мейвезером, но не ради боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом:

«Я не слишком большой для Мейвезера. За 30 дней до боя я вешу 165 фунтов (74,8 кг). Вчера после спарринга я весил 164 фунта (74,4 кг). С Флойдом я готов боксировать там, где он захочет - хоть в 154 фунтах, хоть в 160. Это бой мечты.

С Канело - нет. Между Флойдом и Канело большая разница: Флойд - лучший боксер мира независимо от весовой категории, а Канело не сделал ничего. Я уже устал говорить о бое с Канело. Я его не уважаю - он эгоист», - цитирует Головкина Boxing Scene.