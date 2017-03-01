Бой Хэй – Беллью оказался под угрозой срыва

Долгожданный поединок между чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе британцем Тони Беллью и его соотечественником, экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает британское издание The Sun.

В частности, сообщается, что вчера Хэй летал чартерным рейсом в Мюнхен якобы на медосмотр к немецкому специалисту Андреасу Имхоффу о состоянии его ахиллова сухожилия. Журналисты предполагают, что бой Хэя с Беллью, который запланирован на 4 марта, может быть отменен.

Впрочем, сегодня вечером все должно проясниться, ведь на 20:20 по Гринвичу запланированы отрытые тренировки Дэвида Хэя и Тони Беллью.