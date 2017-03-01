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Тони БЕЛЛЬЮ: «Хэю предстоит бой с жирным старым Тони»

Британский боксер уверен, что его соперник не откажется от поединка

  • 01.03.2017 22:36
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thefightbetting.com. Тони Беллью
© thefightbetting.com. Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью The Sun выразил уверенность в том, что его соотечественник Дэвид Хэй не откажется от боя с ним из-за якобы травмы ахиллова сухожилия.

«Он не может выбыть из боя. Он знает, что если он это сделает, его навсегда запомнят как труса. Я уверен, что если бы он дрался Джошуа, Бриггсом или Кличко, он бы выбыл из боя. Но ему предстоит бой с жирным старым Тони Беллью, которого, уверен он, он просто снесет в легком бою», - сказал Тони Беллью.

Источник — Boxingnews

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