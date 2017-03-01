Тони БЕЛЛЬЮ: «Хэю предстоит бой с жирным старым Тони»

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью The Sun выразил уверенность в том, что его соотечественник Дэвид Хэй не откажется от боя с ним из-за якобы травмы ахиллова сухожилия.

«Он не может выбыть из боя. Он знает, что если он это сделает, его навсегда запомнят как труса. Я уверен, что если бы он дрался Джошуа, Бриггсом или Кличко, он бы выбыл из боя. Но ему предстоит бой с жирным старым Тони Беллью, которого, уверен он, он просто снесет в легком бою», - сказал Тони Беллью.