Энтони ДЖОШУА: «Бой с Хэем будет очень сложным для Беллью»

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя своих соотечественников - Дэвида Хэя и Тони Беллью:

«Бой будет сложным, особенно для Беллью, поскольку он поднимается в весе. Если бы Хэю пришлось спускаться в весе, все могло бы быть по-другому, а так будет особенно сложно для Беллью. Но знаете что? Мне хотелось бы, чтобы Беллью попал своим лучшим ударом и закрыл рот Дэвиду Хэю. Я буду его поддерживать», - сказал Энтони Джошуа.