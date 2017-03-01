Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Энтони ДЖОШУА: «Бой с Хэем будет очень сложным для Беллью»

Британский боксер поделился ожиданиями от грядущего поединка

  • 01.03.2017 23:22
  • 163 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя своих соотечественников - Дэвида Хэя и Тони Беллью:

«Бой будет сложным, особенно для Беллью, поскольку он поднимается в весе. Если бы Хэю пришлось спускаться в весе, все могло бы быть по-другому, а так будет особенно сложно для Беллью. Но знаете что? Мне хотелось бы, чтобы Беллью попал своим лучшим ударом и закрыл рот Дэвиду Хэю. Я буду его поддерживать», - сказал Энтони Джошуа.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.