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Владимир КЛИЧКО: «Я счастлив вернуться к работе»

Украинский боксер готовится к поединку против Энтони Джошуа

  • 02.03.2017 15:27
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klitschko-brothers.com. Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир Кличко

Как мы уже сообщали, экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко начал подготовку к своему апрельскому бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа на олимпийской базе в Конча-Заспе под Киевом.

«Команда Кличко прибыла в тренировочный. Я счастлив вернуться к работе и начать подготовку к битве», - написал Владимир Кличко на своей странице в твиттере.

Источник — Boxingnews

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