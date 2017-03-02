Владимир КЛИЧКО: «Я счастлив вернуться к работе»

Как мы уже сообщали, экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко начал подготовку к своему апрельскому бою с чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа на олимпийской базе в Конча-Заспе под Киевом.

«Команда Кличко прибыла в тренировочный. Я счастлив вернуться к работе и начать подготовку к битве», - написал Владимир Кличко на своей странице в твиттере.