Легендарный Холифилд возвращается в бокс в качестве промоутера

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе легендарный американец Эвандер Холифилд возвращается в бокс, но уже не как боец, а как промоутер. 54-летний Холифилд стал соучредителем промоутерской компании Real Deal Championship Title Boxing.

По словам Холифилда, он собирается исповедовать совершенно другой подход к боксу по сравнению с другими промоутерами - не искать легких путей, а организовывать конкурентные поединки.

«Нет ничего плохого в поражении. У меня в рекорде 10 поражений, но посмотрите, сколько раз я выигрывал титулы чемпиона мира!», - говорит Эвандер Холифилд.

Холифилд знает, о чем говорит - он единственный за всю историю абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, он выиграл свой первый чемпионский бой всего в 12-м поединке на профи-ринге - рекорд для боксеров первого тяжелого веса, который держался 30 лет, пока его не побил Александр Усик. Холифилд стал единственным экс-боксером первого тяжелого веса, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. А чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе Эвандер выигрывал, опять же, рекордные 4 раза. У Холифилда наибольшее среди всех боксеров со времен легендарного Мухаммеда Али количество побед над действующими членами Международного Зала Славы Бокса - 8 (3 в первом тяжелом весе и 5 - в супертяжелом). Для сравнения: у Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Риддика Боу и Ларри Холмса таких побед всего по две, у Джорджа Формана - три.

«Люди спрашивали меня, почему после завершения карьеры я не остался в боксе (в качестве промоутера или менеджера)? Я отвечал: потому что в этой среде нет людей, которым я могу доверять», - продолжает Холифилд.

Однако теперь, по его словам, он такого человека нашел - это Сол Мусумеки из Нью-Йорка, человек, который имеет опыт в боксе во многих ролях - тренера, менеджера, матчмейкера и промоутера. Именно Мусумеки и стал вторым соучредителем и совладельцем компании Real Deal Championship Title Boxing. Но Холифилд не собирается инвестировать в эту промоутерскую компанию только свое имя, как, например, делали его бывшие соперники Майк Тайсон и Леннокс Льюис. Эвандер обещает активно участвовать в операционной деятельности компании.

«Я собираюсь работать, собираюсь посвящать этому делу свое время. Я достаточно стар и опытен, чтобы понимать, что если ты что-то вкладываешь, а потом передаешь управление другим людям - они все испортят», - говорит Эвандер Холифилд.

И, опять же, это не просто красивые слова - Эвандер сам пережил этот горький опыт. Заработав на ринге около 250 миллионов долларов, из-за неудачных инвестиций и необходимости содержать большое количество детей от разных женщин (был у Холифилда по молодости такой «грешок»), он обанкротился, но потом снова стал миллионером, заработав на этот раз деньги уже не как боксер, а как motivational speaker (мотивационный оратор).